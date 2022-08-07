Avrupa’da kırmızı alarm! Kuraklık ve karanlık ülkeleri sarsıyor

ŞİMDİ DE SU KESİNTİSİ!

Bir taraftan enerji kıtlığı yaşayan kıtanın birçok ülkesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Fransa'da son 63, İngiltere 87, Portekiz'de 92 yılın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor. Dereler kururken, hayvan sürüleri susuzluktan ölmeye başladı. Avrupa ülkeleri teker teker 'su kıtlığı' ilan ediyor. Kuraklıkla baş etmek için kriz birimleri kuruyor.

Yağmurun olmaması, şeker pancarı ve mısır gibi mahsuller ile tarla sebzeleri ve patates gibi ürünleri yetiştirmeyi zorlaştırıyor. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki çiftçiler tüm mahsullerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İspanya'daki çiftçiler, sıcak hava dalgalarının 2022-2023 sezonunda zeytinyağı üretimini yaklaşık üçte bir oranında azaltabileceğini belirtiyor.

Aşırı sıcak ve yağış eksikliği nedeniyle devam eden durumun önümüzdeki 15 gün içinde daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Ülkelerde su tasarrufu önlemleri tartışılıyor. Önlem alınmazsa su kesintilerinin başlayacağı söyleniyor. Kuraklıklar, hidroelektrik enerji üretimini de azaltıyor.