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ABD'li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber'de tartıştı! Pelosi ziyaretinin amacı neydi?

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Giriş: 06.08.2022 22:36
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo ve ABD'li Siyasi Analist Elizabeth Larus Tayvan konusunda yaşanan gerginliği canlı yayında tartıştı. Quinduo Çin'in izole edilemeyeceğini söylerken ABD'nin Tayvan'a silah verdiğinin altını çizdi. ABD'li Larus ise "Pelosi bu ziyarete çok önem verdi ve ABD'nin Tayvan'ı koruduğunu göstermek istedi." ifadelerini kullandı. Son olarak Çinli Siyaset Bilimci Quinduo, Çin'in ABD'ye olan güvenini kaybettiğini söylerken, demokrasiye ihtiyaçlarının olmadığını da belirtt.
ABD’li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber’de tartıştı
ABD'li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber'de tartıştı
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