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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin'den ilk yaptırım geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir Çin-Tayvan-ABD arasındaki tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında dün akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı. Pelosi, Tayvan halkıyla dayanışmanın her zamankinden önemli olduğu mesajını verdi. Pekin yönetimi ise hem ada yakınlarında askeri tatbikat başlattı hem Tayvan'a bir dizi yaptırım açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:03
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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin’den ilk yaptırım geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turuna çıktı. Bu ziyarete ilişkin, yanıtı en çok merak edilen konu ise Pelosi'nin Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğiydi. ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Çin ile artan gerilime rağmen, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tapei'yi indiğini duyurdu.

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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin’den ilk yaptırım geldi

İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Pelosi'nin Tayvan ziyaretindeki ilk durağı, Tayvan Parlamentosu oldu. Burada, Parlamento Başkan Yardımcısı ile görüştü. Basın mensuplarına konuşan Pelosi, "Tayvan dünyadaki en özgür toplumlardan biri" dedi.

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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin’den ilk yaptırım geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de görüştü. Tayvan Lideri, "Çin'in askeri tehditlerine karşı geri adım atmayacağız" dedi.

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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin’den ilk yaptırım geldi

PELOSİ: TAYVAN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Konuyla ilişkili açıklama yapan Pelosi, "Tayvan ile görüşmelerimiz, müttfiğimize verdiğimiz desteği doğrulamamıza ve ortak çıkarlarımızı desteklemeye odaklanacaktır. ABD'nin Tayvan halkı ile dayanışması, bugün her zamankinden daha önemlidir. Ziyaretimiz ABD'nin politikasıyla çelişmiyor" dedi.

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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin’den ilk yaptırım geldi

Pelosi, Twitter hesabından ziyarete ilişkin, "Singapur, Malezya, Güney Kore, ve Japonya dahil Hint-Pasifik bölgesindeki ziyaretlerimiz ortak güvenlik, ekonomik ve demokratik yönetim odaklıydı. Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit edip özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekleyecek. Ziyaret, ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin önemine işaret eden Pelosi, "Dünya otokrasi ve demokrasi arasında seçimle karşı karşıya kalırken, ABD'nin 23 milyon Tayvanlıyla dayanışması bugün her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.