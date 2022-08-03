03 Ağustos 2022, Çarşamba
ABD ile Çin arasında Tayvan krizi! 21 savaş uçağı aynı anda havalandı | Çin'den ilk yaptırım geldi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir Çin-Tayvan-ABD arasındaki tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında dün akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı. Pelosi, Tayvan halkıyla dayanışmanın her zamankinden önemli olduğu mesajını verdi. Pekin yönetimi ise hem ada yakınlarında askeri tatbikat başlattı hem Tayvan'a bir dizi yaptırım açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:03
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