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ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi negatife döndü! 10 günde ikinci kez yakalanmıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi negatife döndü! 10 günde ikinci kez yakalanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor yaptığı açıklamada Biden'ın kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden'ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

NEGATİFE DÖNDÜ

Mektupta, "İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek." ifadesi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

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