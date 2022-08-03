Rusya'dan nükleer silah açıklaması! Kullanmaktan yana değiliz ancak bizi sınamasınlar
Rusya, dünya basınında yer alan nükleer savaş iddialarına tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından bir açıklama da Rus diplomat Alexander Trofimov'dan geldi. Senaryoları değerlendiren Trofimov, "Nükleer silah kullanmaktan yana değiliz ancak Batılı ülkeler kararlılığımızı sınamaya çalışırsa Rusya geri adım atmaz
Dünya diken üstünde Tayvan Adası'nda yaşananları takip ederken Rusya Ukrayna cephesinden de yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde nükleer savaş iddiaları akılları karıştırırken Rusya'dan "Nükleer silah kullanmaktan yana değiliz ama Batı kararlılığımıız sınamasın" açıklaması geldi.
Rus diplomat Alexander Trofimov, nükleer savaş senaryolarını anlattı.
NÜKLEER SAVAŞ İSTEMİYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mektupta, Rusya'nın nükleer savaş istemediğini ve böyle bir savaşın galibi olmayacağını ifade etmişti.
Nükleer silahların yayılmasını önleme konferansında konuşan Rus diplomat Alexander Trofimov, yaptığı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'yı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği iddilarını yalanladı.
HANGİ ŞARTLAR ALTINDA NÜKLEER SİLAH KULLANILIR?
Rusya Dışişleri Bakanlığının nükleer silahların yayılmasını önleme ve silah kontrol departmanında kıdemli bir diplomat olan Trofimov, Moskova'nın nükleer silahları yalnızca kitle imha silahlarına veya Rus devletinin varlığını tehdit eden geleneksel bir silah saldırısına yanıt olarak kullanacağını söyledi.
Trofimov, "Bu iki varsayımsal senaryonun hiçbiri Ukrayna'daki durumla ilgili değil." dedi.
Acil durum senaryolarına da değinen Trofimov, "Böyle bir hareket, doktrinimizde açıklanan iki acil durum senaryosundan birini tetikleyebilir" ifadelerine yer verdi.
"RUSYA GERİ ADIM ATMAZ"
Trofimov, "Açıkça bunu engellemekten yanayız, ancak Batılı ülkeler kararlılığımızı sınamaya çalışırsa Rusya geri adım atmaz" dedi.
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