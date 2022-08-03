Fransa ve Japonya’da sıcak hava etkisi! Binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

BEBEKLERİN SÜT VE MAMALARI TEHLİKEDE

Gineli Kadiatou Diakhaby, 2019'da geldiği Fransa'da, Angers kentinde yaptığı iltica talebinin reddedildiğini söyledi.

Daha sonra Paris'e gelen ve 2 aylık çocuğuyla ailecek sokakta çadırda kalan Diakhaby, havaların çok sıcak olduğunu ve bebekleri, günün belirli saatine kadar çadıra koyamadıklarını anlattı.

Diakhaby, "Bebeklerle burada yaşamak kolay değil." diyerek, bebeklerin süt ve mamalarını muhafaza edecek yerlerinin olmadığını, sıcak havanın bu durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Diakhaby, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların göz ve burunlarına toz giriyor, çocuklar ve anneleri de hasta oluyor. Sadece barınma istiyoruz çünkü çok yorgunuz. Burada hamile kadınlar, bebekler, okula gitmesi gereken çocuklar var. Annelerinin barınacak yeri yok. Çocuğunu okula nasıl kaydettirebilsin?"