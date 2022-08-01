Rusya’dan nükleer savaş açıklaması! Dünya genelinde büyük endişe! Putin’den net mesaj

"NÜKLEER SAVAŞIN GALİBİ OLAMAZ"

Anlaşmanın taraflarından olan ABD'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden bahseden Putin, "Anlaşmaya taraf bir devlet ve onun tevdi kuruluşlarından biri olarak Rusya, anlaşma şartlarını ve ruhunu tutarlı bir şekilde takip etmektedir. Silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin ABD ile olan ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Nükleer bir savaşı kimsenin kazanamayacağını dile getiren Putin, "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız" ifadelerini kullandı.