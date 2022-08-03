Oxford Üniversitesi manipülatif haberlerle hedef alınan ülkeleri açıkladı! Türkiye en çok saldırılan ülke

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İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Ertem: 1951'de ABD Psikolojik Strateji Kurulu (The Psychological Strategy Board-PSB) kuruldu. Böylece psikolojik harp ve algı yönetimi, devletler tarafından kullanılan bir güç stratejisi haline geldi. Türkiye'de de bugün, özellikle kamuoyuna yönelik psikolojik harp ve algı yönetimi operasyonları devam ediyor. İçlerinde yabancı devlet kuruluşlarının da bulunduğu kaynaklardan destek alan medya girişiminin olduğu biliniyor.

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Süheyb Öğüt: Dünyada en fazla yalan haber üretilen ülke Türkiye, aynı zamanda hakkında en fazla yalan haber üretilen ülke de Türkiye. Bu durduk yere olmuyor; dünya konjonktürüne bakınca da anlıyoruz ki burası adeta dünyanın merkezi. Bunu bir Türk hamasetiyle söylemiyorum ama hakikaten burası dünyanın merkezi olmuş vaziyette.