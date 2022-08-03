Oxford Üniversitesi manipülatif haberlerle hedef alınan ülkeleri açıkladı! Türkiye en çok saldırılan ülke
Oxford Üniversitesi, basın tarafından algı operasyonu ve manipüle haberlerle hedef alınan ülkeleri araştırdı. Türkiye, yüzde 49'luk bir oranla dünyada en fazla manipülatif içerikli haberlere maruz kalan ülke oldu.
Oxford Üniversitesi'nin araştırması Türkiye'nin en fazla yalan habere maruz kalan ülke olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye, yüzde 49'la yalan haber bombardımanında birinci ülke konumunda.
Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün araştırması, yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yayımlanan Lacivert Dergisi de bu sayısında "Algı Yönetimi/Biri Bizi Manipüle Ediyor" başlıklı dosyasında dezenformasyon konusunu işledi.
Enstitünün raporuna göre, Türkiye yüzde 49'luk bir oranla dünyada en fazla manipülatif içerikli haberlere maruz kalan ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi, yüzde 44 ile Yunanistan, yüzde 42 ile Macaristan, yüzde 38 ile Romanya, yüzde 36 ile Çekya ve yüzde 31 ile Amerika'nın takip ettiği saptandı. Dergide, alanında uzman isimlerin değerlendirmeleri yer verildi.
"EN BAŞARILI CHP"
Algı yönetiminin çok uzun yıllardır Türk siyasetinde de kullanıldığını kaydeden gazeteci-yazar Cengiz Alğan, "Kabul etmek gerekir ki bu yöntemi en başarılı biçimde kullanan siyasi parti CHP'dir. Örneğin 1960 darbesine giden süreçte, Demokrat Parti'yi halkın gözünde itibarsızlaştırmak için sayısız yalana ve iftiraya başvurmuşlardı" dedi.
Alğan, "Aynı parti bugün de aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor" diye konuştu.
YARIDAN FAZLASI SAHTE HESAP
İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Ertem: 1951'de ABD Psikolojik Strateji Kurulu (The Psychological Strategy Board-PSB) kuruldu. Böylece psikolojik harp ve algı yönetimi, devletler tarafından kullanılan bir güç stratejisi haline geldi. Türkiye'de de bugün, özellikle kamuoyuna yönelik psikolojik harp ve algı yönetimi operasyonları devam ediyor. İçlerinde yabancı devlet kuruluşlarının da bulunduğu kaynaklardan destek alan medya girişiminin olduğu biliniyor.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Süheyb Öğüt: Dünyada en fazla yalan haber üretilen ülke Türkiye, aynı zamanda hakkında en fazla yalan haber üretilen ülke de Türkiye. Bu durduk yere olmuyor; dünya konjonktürüne bakınca da anlıyoruz ki burası adeta dünyanın merkezi. Bunu bir Türk hamasetiyle söylemiyorum ama hakikaten burası dünyanın merkezi olmuş vaziyette.
MESLEK HALİNE GETİRİLDİ
Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: Özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde başarısız olan Batı'nın bu tarihten sonra ülkemize yönelik algı ve propaganda faaliyetleri her açıdan tam bir siyasi savaş niteliği gösteriyor. Şu sıralar Ukrayna krizi nedeniyle Rusya öne çıksa da Batı'nın hedefindeki asıl aktörün her zaman Türkiye olduğunu ve olacağını aklımızdan çıkarmamak gerekir.
Lacivet Dergisi Yazı İşleri Müdürü Birol Biçer: Son yıllarda algı yönetimiyle bir hayli haşır neşir olduğumuz inkâr edilemez. Aslında ülkede gerçekleştirilen hemen her iyi şeye yönelik olumsuz algı üretmekle görevli bir ordu var gibi. Algı yönetimi tekniklerinin savaştan istihbarata, modadan reklama kadar hemen hemen kullanılmadığı alan yok gibi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli: Modern çağ imajlarla, algılarla bireylerin ve toplumların nasıl zapturapt altına alınabileceğini en iyi bilen çağ olduğu kadar kelimenin gerçek anlamıyla birçok sektör, imajlarla yönetmeyi bir meslek haline getirmiştir.
Gazeteci-yazar Cengiz Alğan: İçişleri Bakanlığı'nın Twitter özelinde yaptığı bir incelemeye göre, mayıs ayında, Türkiye'deki 12.5 milyon hesaptan 145 milyon tweet atılmış. Yüzde 23'ü bot hesaplardan atılmış. Yine gündem olan 10 etiket incelenmiş. Bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52'sinin bot olduğu belirlenmiş. Yani gündemde en yoğun yer alan başlıkları bu mecraya taşıyan hesapların yarıdan fazlası sahte.
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