Rusya Devlet Başkanı Putin Başkan Erdoğan’dan SİHA istedi: Biz de almak isteriz

ÇOK BÜYÜK ÇABA SARF ETTİK

Kalın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaşananların herkes için endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

İki tarafın da kaybedeceği, dünyanın olumsuz etkileneceği bir savaşın bir kazananının olmayacağını dile getiren Kalın, savaşın dünyada enerjiden emtia ve gıda fiyatlarına kadar her şeyi etkilediğine dikkati çekti.

Kalın, Rusya'ya karşı tutumlarını giderek daha da sertleştiren ya da gelişmeleri temkinli şekilde izleyen ülkeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu savaşın ilk başladığı günden itibaren savaşı sonlandırmak, çatışmaları sona erdirmek, barış müzakerelerini derhal gecikmeden ön koşulsuz bir şekilde başlatmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çabayı da sürdürüyoruz. En son yaptığımız tahıl sevkiyatı anlaşması da aslında bu çabaların bir parçası ama bu tek başına yeterli değil."