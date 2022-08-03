Çin ABD gerilimine Rusya da dahil oldu! Kızdıran Tayvan ziyaretine sert sözler: Kendini kanıtlama arzusu

Rusya ve Myanmar arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, ikili ticaretin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl, ikili ticaret yüzde 20 artarak 430 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında yüzde 50 arttı. Tüm göstergelere göre, aynı tempoda devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov, askeri teknik alanda da ikili ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek, Myanmar yetkililerinin, bu ay gerçekleşecek 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı ile Armiya-2022 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'na katılacağı bilgisini paylaştı.

Myanmar'ın Ukrayna konusundaki pozisyonuna işaret eden Lavrov, "Myanmar, bu konuda dengeli ve sorumlu yaklaşım sergiliyor ve olup bitenlerin, Batı'nın herkese iradesini dikte etme ve dünyanın herhangi bir yerinde istediğini yapma arzusundan kaynaklandığını anlıyor." dedi.