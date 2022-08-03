Dünya diken üstünde! Çin ile ABD arasında Tayvan krizi | Çin mi Tayvan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyareti Pasifik'teki gerilimi had safhaya çıkardı. Washington'ı "Ateşle oynamakla" suçlayan Çin, 6 noktada askeri tatbikat başlattı. Ziyareti kapsamında Tayvan parlamentosuna seslenen Pelosi "Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi. ABD ile Çin arasındaki Tayvan krizinin ardından dünya diken üstünde. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. Peki bu üçlü gerilimde hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte merakla beklenen o liste.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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