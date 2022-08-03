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Şehidin kanı yerde kalmadı: Azerbaycan'dan Ermenistan'a TB2'lerle misilleme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Şehidin kanı yerde kalmadı: Azerbaycan’dan Ermenistan’a TB2’lerle misilleme

Rus barış güçlerinin geçicici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında, yasa dışı Ermeni grupların silahlı saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın üçlü mutabakatı ihlal ettiği ve misliyle karşılık verildiği duyurulmuştu. Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'larla Ermenistan hedeflerinin vurulduğu anlar paylaşıldı.

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının, bu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına aldığı ve Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilirken, Bakanlık saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

ERMENİSTAN ÜÇLÜ MUTABAKATI İHLAL ETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.

BAYRAKTAR TB2'LERLE ANINDA MİSİLLEME

Azerbaycan ordusu, "kısas" operasyonunda Bayraktar TB2 ile Ermenistan mevzilerini vurdu.

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