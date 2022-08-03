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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan küresel kriz bu kez de ABD-Çin gerilimiyle büyüyor. Tayvan'ın ekonomideki önemini değerlendiren Stratejist Özgür Hatipoğlu, ABD-Çin geriliminde en büyük silahın ekonomi olduğunu belirtti. Çin'in Tayvan'ı ekonomi ve askeri olarak sıkıştırdığı vurgulanırken, ABD'nin karşı koymaya devam edeceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 12:11
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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi, küresel ekonomi ve siyaset gündemini değiştirirken, dünyanın en önemli çip üreticileri arasında yer alan Tayvan ile en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin üçgeninde devreye alınabilecek olası yaptırımların önemli ekonomik sonuçlar doğuracağı belirtiliyor.

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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında devreye alınan yaptırımların ekonomik etkileri henüz yeni yeni netleşmeye başlanmışken, kırılgan dünya ekonomisi için yeni tehlike çanları Tayvan üzerinden yaşanan ABD-Çin gerilimiyle çalıyor.

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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak, Çin'in askeri karşılık dahil tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı.

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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

Pelosi, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullanırken, Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu ziyareti kınadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ise büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

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Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi

Siyasi açıklamalar art arda gelmeye devam ederken, Çin ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek bir kararla Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.