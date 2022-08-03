03 Ağustos 2022, Çarşamba
Dünya ekonomisi için yeni tehlike ABD-Çin gerilimi! En büyük silah ekonomi
Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan küresel kriz bu kez de ABD-Çin gerilimiyle büyüyor. Tayvan'ın ekonomideki önemini değerlendiren Stratejist Özgür Hatipoğlu, ABD-Çin geriliminde en büyük silahın ekonomi olduğunu belirtti. Çin'in Tayvan'ı ekonomi ve askeri olarak sıkıştırdığı vurgulanırken, ABD'nin karşı koymaya devam edeceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 12:11
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