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Teröristbaşı FETO'nun manevi oğlu Enes Kanter ağlama duvarında Yahudilerle dua etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Teröristbaşı FETO’nun manevi oğlu Enes Kanter ağlama duvarında Yahudilerle dua etti

15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkışan teröristbaşı FETO'nun manevi oğlu Enes Kanter, İsrail seviciliğine devam etti. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal açıklamalar yaparak ABD'de gündem olan Kanter, ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'in İsrail aşkı biliniyordu. Öyle ki geçtiğimiz sene İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde yer almıştı.

İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım." sözleriyle dikkat çekmişti.

LİSTEDEKİ BİRÇOK İSRAİL VATANDAŞI KANTER'İN GERİSİNDE KALDI

Hatta Kanter, "İsrail'in tanıtılması ve sevdirilmesi konusunda ortaya koyduğu olumlu etki" sebebiyle 11. sırada yer aldığı listede, birçok İsrailli gazeteci, aktivist ve bazı Amerikalı siyasetçinin önünde yer almıştı.

YAHUDİLERLE BİRLİKTE AĞLAMA DUVARINDA DUA ETTİ

Kanter'in İsrail seviciliğini çok net bir şekilde gözler önüne seren bir görüntü daha geldi.

Yahudilerin gözbebeği olan Kanter'in ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua ettiği görüldü.

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