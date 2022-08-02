Teröristbaşı FETO’nun manevi oğlu Enes Kanter ağlama duvarında Yahudilerle dua etti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'in İsrail aşkı biliniyordu. Öyle ki geçtiğimiz sene İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde yer almıştı.