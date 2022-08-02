Avrupa doğal gaz fiyatlarında artış sürüyor! Arz riski büyük

AVRUPA'DA GAZ DEPOLARI BOŞ

Avrupa gaz kıtlığı nedeniyle kış öncesi çözüm arayışına girerken, depoların da boş olduğu ortaya çıktı. AB üyesi ülkelerden 18'inde depolama tesisi var. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Ülkedeki depoda sadece 24 milyar metreküp gaz var. Depoların doluluk seviyesi ise yüzde 66. İtalya'da deponun yüzde 70'i, Hollanda'da 62'si, Fransa'da 75'i dolu. Ancak bu ülkeler tükettikleri gazın yalnızca çeyreğini depolayabiliyor.