Avrupa doğal gaz fiyatlarında artış sürüyor! Arz riski büyük
Gaz depolarının boşaldığı Avrupa'da Rusya'nın devam eden arz riskleriyle birlikte kıtlık endişesi arttı. Özellikle Hollanda ve İngiltere'deki son artışlar gözlerin uzmanlara çevrilesine neden oldu. Londra merkezli bir gaz analisti, fiyatların daha fazla riskli ve deneyimlerin sonuçlarından daha az yüksek olan son iki işlem gününde yükselişe geçtiğini söylüyor.
Avrupa gaz fiyatları, Rusya`nın devam eden arz riskleri ve bu olası kıtlık endişeleri nedeniyle bugün yukarı yönlü hareket ediyor.
Hollanda TTF hub'ı Eylül vadeli gaz kontratı 6,20 EUR yükselişle 207,00 EUR/MWh'ten işlem gördü.
İngiltere NBP hub'ı eşdeğer kontrat ise 16,00 p artışla 365,00 p/th seviyesine yükselecek.
Londra merkezli bir gaz analisti, fiyatların daha fazla riskli ve deneyimlerin sonuçlarından daha az yüksek olan son iki işlem gününde yükselişe geçtiğini söylüyor.
Rusya kamu enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan, Finlandiya, Polonya, ve Hollanda'yı da içeren kara listeye Cumartesi günü Letonya'yı da eklemişti.
Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattından %20 kapasite ile iletim gerçekleştiriyor. Avrupa ise bu hareketin teknik nedenlerle değil siyasi amaçlarla gerçekleştiğini belirtiyor.
AVRUPA'DA GAZ DEPOLARI BOŞ
Avrupa gaz kıtlığı nedeniyle kış öncesi çözüm arayışına girerken, depoların da boş olduğu ortaya çıktı. AB üyesi ülkelerden 18'inde depolama tesisi var. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Ülkedeki depoda sadece 24 milyar metreküp gaz var. Depoların doluluk seviyesi ise yüzde 66. İtalya'da deponun yüzde 70'i, Hollanda'da 62'si, Fransa'da 75'i dolu. Ancak bu ülkeler tükettikleri gazın yalnızca çeyreğini depolayabiliyor.
Almanya'da yıllık tüketim 92 milyar metreküp… Depo kapasitesi 24 milyar metreküp. Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor.
Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Fransa'da depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp. Yıllık tüketim ise 40 milyar metreküpü buluyor. Kremlin'in kış aylarında arzı kesmesi durumunda Avrupa'da en az arz açığının 45 milyar metreküpe kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu miktar, ağustos başı ve mart sonu arasında Avrupa'nın ortalama gaz tüketiminin yüzde 15'ine tekabül ediyor.
TUZ GÖLÜ KIŞA HAZIR
Türkiye'de ise yeraltı doğalgaz depolama tesislerinde kışa hazırlıklar tamamlanmış vaziyette… Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağaraları ve 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesi olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, yüzde 100 dolu şekilde kışa hazırlanıyor.
BOTAŞ Tuz Gölü Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz "Tesisimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna hazır halde" dedi.
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