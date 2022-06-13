FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in evlatlığı Enes Kanter İsveç Meclisi’nde! Terör örgütü PKK/PYD destekçisi ile poz verdi

İSVEÇ FİNLANDİYA'YI SAVUNDU

Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen FETÖ'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.

NATO KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ KARALAMA ÇABALARI

Kanter, Başkan Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.

NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "b

BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGISIZLIK

ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.