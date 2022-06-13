FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter İsveç Meclisi'nde! Terör örgütü PKK/PYD destekçisi ile poz verdi
İsveç'te terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirdiği ortaya çıktı. Kanter, Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi için lobicilik yaptı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enes Kanter, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı Avrupa'ya şikayet ederek haince 'NATO' çağrı yapmıştı.
TÜRKİYE'NİN NATO İSTEKLERİNİN KABUL EDİLMEMESİ İÇİN LOBİCİLİK YAPTI
İsveç hükümetin Türkiye ile müzakere yürüteceğini duyurmasından sonra FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, İsveç'e giderek, Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi yönünde lobicilik yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN ALEYHİNDE ÇALIŞMALAR YAPTI
Terör örgütü PKK ile güçlerini birleştiren ve Türkiye'ye karşı ortak hareket eden FETÖ'cü Enes Kanter, İsveç Meclisi'nde kulis yapmaya çalıştı.Terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat tarafından Meclis'e sokulan Kanter, Başkan Erdoğan aleyhinde çalışmalar yaptı.
HAİN ÇAĞRI: ERDOĞAN'IN NATO'YU SİNDİRMESİNE İZİN VERMEYİN
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor.
Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.
Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.
Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.
İSVEÇ FİNLANDİYA'YI SAVUNDU
Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen FETÖ'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.
NATO KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ KARALAMA ÇABALARI
Kanter, Başkan Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.
NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "b
BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGISIZLIK
ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.
ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.
"FETÖ'CÜ ENES KANTER BU HAKARETİ TÜRK MİLLETİNE YAPMIŞTIR"
Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.
NBA'DE TAKIMSIZ KALDI
Boston Celtics'ten milli pivot Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockest'a takasla gönderilen Enes Kanter, Teksas ekibi tarafından istenmeyince boşa çıktı.
ENES KANTER HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterine basan videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.irlik olmasını" istedi.
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