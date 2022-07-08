ABD’li avukat Robert Amsterdam FETÖ’cü Enes Kanter’in kirli bir yüzünü daha ortaya çıkardı: Silah şirketiyle bağlantını açıkla

Amsterdam, ayrıca "Kanter Freedom, silahlı ticaretindeki rolünü izah edene kadar tüm Kongre, Senato üyeleri ve çalışanlarına kendisiyle iletişimi durdurmaları çağrısında bulunuyorum. Afrika'daki çatışma bölgelerinde silah ticareti ile bağlantısı olan Birşey tarikatın üyesinin ABD siyasetçilerine 'barış' ve 'özgürlük' konularında ders vermesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.