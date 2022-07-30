Pentagon eski yetkilisi Zakheim’den dikkat çeken açıklama: Erdoğan Nobel’e aday gösterilmeli

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE TÜRKİYE'DEN VETO

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecindeki tutumuna da değinen Dov S. Zakheim, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ı tanımlarken 'öngörülemez' ifadesi yetersiz kalıyor. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen, NATO uçaklarını vurabilecek Rus S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurduğunda, Erdoğan, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdikleri destek ve gerekli isimlerin iadeleri yönündeki taleplerine uymazlarda 'hayır' diyeceğini açıkladı."