Pentagon eski yetkilisi Zakheim'den dikkat çeken açıklama: Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli
Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan, tahıl ve gıda maddelerinin dünyaya güvenli şekilde sevk edilmesini sağlayacak anlaşma geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Dünyaya rahat bir nefes aldıran Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim'den geldi. Anlaşmada Türkiye’nin önemli rolüne değinen bir yazı kaleme alan Zakheim, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini 'hak ettiğini' söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde müsteşar olarak görev yapan, şimdilerde Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Kıdemli Danışman ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dov S. Zakheim, Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzanalan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı değerlendirdi.
"Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" ifadesini kullanan eski Pentagon müsteşarı, mutabakat çerçevesinde, İstanbul'da tüm süreci denetleyecek BM, Türk, Rus ve Ukraynalı personelden oluşan bir koordinasyon merkezinin kurulacağını da hatırlattı.
'SAVAŞAN İKİ TARAFLA İYİ İLİŞKİLER SÜRDÜRMEYİ BAŞARDI'
"Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı. Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Erdoğan'ın otoriter iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor."
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE TÜRKİYE'DEN VETO
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecindeki tutumuna da değinen Dov S. Zakheim, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ı tanımlarken 'öngörülemez' ifadesi yetersiz kalıyor. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen, NATO uçaklarını vurabilecek Rus S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurduğunda, Erdoğan, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdikleri destek ve gerekli isimlerin iadeleri yönündeki taleplerine uymazlarda 'hayır' diyeceğini açıkladı."
TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI
Öte yandan 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.
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