Fransızların es geçtiği video! Beninli bakan, Macron’un dokunduğu omzunu temizledi

"TRUMP GİBİ OLMAYA MI ÇALIŞIYOR NE?"

Başka bir kullanıcı da Macron'un her zaman başkasına çocukmuş gibi davranarak üstünlük kurma çabasında olduğunu belirtti. Diğer bir Twitter kullanıcısı da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında Macron'un yakasını parmakla silkelediği görüntüyü videonun altına ekleyerek "Trump gibi olmaya mı çalışıyor ne?" ifadesini kullandı.