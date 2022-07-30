Fransızların es geçtiği video! Beninli bakan, Macron'un dokunduğu omzunu temizledi
Son dakika haberi... Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dokunduğu omuzunu eliyle temizledi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Afrika ziyareti kapsamında 27 Temmuz'da Benin'e giden Macron, mevkidaşı Patrice Talon ile baş başa konuştuğu sırada biraz ilerdeki Dışişleri Bakanı Agbenonci'yi yanlarına çağırıyor.
Macron, yanlarına gelen Agbenonci'nin omzuna dokunarak bir şey söylüyor. Macron'un eliyle dokunduğu yeri Bakan Agbenonci, anında parmak uçlarıyla temizleyerek silkeliyor.
FRANSIZ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ ES GEÇTİ
Söz konusu görüntüler, Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal platformlarda gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un buyurgan olmaya çalışırken "küçük düştüğü" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da videoya yaptığı yorumda, daha önce bir kişinin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye söylediği "Dokunma bana, kirletiyorsun." sözüne atıfta bulundu.
"TRUMP GİBİ OLMAYA MI ÇALIŞIYOR NE?"
Başka bir kullanıcı da Macron'un her zaman başkasına çocukmuş gibi davranarak üstünlük kurma çabasında olduğunu belirtti. Diğer bir Twitter kullanıcısı da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında Macron'un yakasını parmakla silkelediği görüntüyü videonun altına ekleyerek "Trump gibi olmaya mı çalışıyor ne?" ifadesini kullandı.
BENİNLİ BAKAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Hareketinin gündem olmasıyla "zor durumda kalan" Agbenonci Twitter hesabından, Macron'un ceketindeki tozu kendisine gösterdiği için omzunu silkelediği açıklamasını yaptı. Kullanıcılar ise Agbenonci'nin açıklamasının altında Macron'un başka ülkelerin liderlerine benzer hareketleri yaptığı videoları paylaştı.
Crawley Violette adlı kullanıcı, Bakan'ın açıklamasının altına "Sayın Bakan Afrika'ya ders vermeye gelen (Macron'un) küçümseyici hareketini püskürtmekle iyi yaptınız. Fransa'yı utandırdı." yorumunda bulundu.
MACRON'UN ZİYARETİ FRANSA'NIN AFRİKA'DAKİ SÖMÜRGE DÖNEMİNİ GÜNDEME GETİRDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turu kapsamında 25-28 Temmuz'da Kamerun, Benin ve Gine Bissau'yu ziyaret etmişti.
Elysee Sarayı, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğunu açıklamıştı.
Macron'un ziyaretiyle Afrikalılar Fransa'nın kıtada sömürge döneminde işlediği suçları gündeme getirerek Fransa'nın bu suçları kabul etmesi çağrısı yaptı.
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