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Irak'ta ayaklanma: Meclis oturumları askıya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Irak’ta ayaklanma: Meclis oturumları askıya alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri sonrası Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı.

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