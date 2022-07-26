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Fransız basını Başkan Erdoğan'ı manşetlere taşıdı! Türkiye'yi yüceltiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Fransız basını Başkan Erdoğan’ı manşetlere taşıdı! Türkiye’yi yüceltiyor

Başkan Erdoğan, dünyanın sadece izleyerek mesaj paylaştığı Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için en somut adımları atan lider oldu. Tahıl krizi ve rehine kurtarma konularında da devreye giren Başkan Erdoğan, 2 ülke heyetlerini de bir araya getirmişti. Dünya siyasetine yön veren Başkan Erdoğan Fransa basınında manşet oldu. Başkan Erdoğan için "Türkiye'yi yüceltiyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımı ve tahıl krizinin çözülmesindeki rolü Avrupa'da dikkat çekiyor. Daha önce iki ülkenin heyetlerini de buluşturmayı başaran Türkiye, arabuluculukta da başarıyla ilerliyor.

Başkan Erdoğan'ın dünya diplomasi sahasındaki etkili rolü Fransız basınında gündem oldu. Başkan Erdoğan, France Info'da yayımlanan bir haberde manşetlere taşındı. Türkiye'nin Avrupa'daki gücünü Başkan Erdoğan'ın zirveye taşıdığı belirtilirken kendisinin Türkiye'yi daima yücelttiği ifade edildi.

Haberde Başkan Erdoğan ve Türkiye'de şu ifadelerle söz edildi;

"Ukrayna'daki savaş, kartları yeniden karıştırdı ve jeopolitik dengeleri değiştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ustaca kullanıyor. Ülkenin büyüklüğünü yüceltmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor."

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin Rusya ile olan bağına da değinildi. Türkiye'nin siyasi ve askeri anlamda kriz çözücü bir ülke olduğuna vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye önemli bir ülke. Artık belirli sayıda siyasi, diplomatik ve hatta askeri krizin sonucunu etkileme yeteneğine sahip. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini tesis etmek için tüm cephelerde yer aldı. Diplomatik cephede de vardı. İki savaşan tarafla konuşan birkaç liderden biri. Rus saldırganlığını şiddetle kınadı bunun yanında Kremlin'e karşı yaptırımlar için oy kullanmadı."

Yazıda Başkan Erdoğan'ın şu sözleri de öne çıkartıldı:

"Biz ordusu olan bir millet değiliz, kendisi ordu olan bir milletiz. Teknolojik üstünlüğümüzü, olağanüstü insan kaynağımızı ve manevi gücümüzü Allah'ın yardımıyla birleştirirsek hiçbir güç ayakta duramaz karşımızda"

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