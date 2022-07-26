Fransız basını Başkan Erdoğan’ı manşetlere taşıdı! Türkiye’yi yüceltiyor

"Türkiye önemli bir ülke. Artık belirli sayıda siyasi, diplomatik ve hatta askeri krizin sonucunu etkileme yeteneğine sahip. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini tesis etmek için tüm cephelerde yer aldı. Diplomatik cephede de vardı. İki savaşan tarafla konuşan birkaç liderden biri. Rus saldırganlığını şiddetle kınadı bunun yanında Kremlin'e karşı yaptırımlar için oy kullanmadı."