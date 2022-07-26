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İstifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden ne zaman ayrılacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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İstifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden ne zaman ayrılacak?

Baskılar sonrası istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü basına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Johnson'ın sözcüsü "Görevinden ne zaman ayrılacak?" sorusuna cevap verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson`ın sözcüsü, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Johnson`ın görevden ayrılmama gibi bir düşüncesinin olmadığını, Eylül ayında görevi bırakacağını söyledi.

Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Heter Cruddas, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Boris Johnson'ın görevini devam ettirme arzusunu ifade ettiğini öne sürmüştü.

Cruddas, "Johnson istifa etmek istemiyor. Görevini devam ettirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı. Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamada ise, görevden ayrılmama gibi bir düşüncesinin olmadığını, Eylül ayında görevi bırakacağını söyledi.

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