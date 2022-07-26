İstifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden ne zaman ayrılacak?

Cruddas, "Johnson istifa etmek istemiyor. Görevini devam ettirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı. Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamada ise, görevden ayrılmama gibi bir düşüncesinin olmadığını, Eylül ayında görevi bırakacağını söyledi.

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