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Talimatı Başkan Erdoğan verdi vekiller sahaya indi! AK Parti’ye güven artıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Talimatı Başkan Erdoğan verdi vekiller sahaya indi! AK Parti’ye güven artıyor!

AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. Vekillerin sahadan edindiği izlenimlere göre, AK Parti’ye güven artıyor, kararsız seçmen AK Parti’ye yöneliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya gelen milletvekillerinin sahadan edindiği ilk izlenimlere göre vatandaşın AK Parti'ye olan güveni sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor. AK Parti milletvekillerinin sahadan edindiği izlenimler, muhalefetin "AK Parti bitti, biz geliyoruz" şeklindeki söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve algı operasyonlarının vatandaşın gözünde bir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Milletvekillerinin izlenimlerinden bazıları şöyle:



MAAŞLAR MEMNUN ETTİ
İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. Özellikle çiftçiler, devletin verdiği destekten oldukça memnun.



AK PARTİ'YE YÖNELİM
Kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. Salgın ve savaş sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntının Türkiye'ye yansıması sonucu ürün fiyatlarındaki artışlar bazı seçmenlerde kararsızlığa neden oldu, ancak atılan adımlarla kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yöneldi.



ERDOĞAN'A GÜVEN
Başkan Erdoğan'a güven çok yüksek. Vatandaş, "Sorunlar var ama bunu çözerse AK Parti çözer" diyor. Sabah'ta yer alan habere göre, sahada AK Parti dışında parti görünmüyor.

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