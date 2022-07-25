25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Tolga Karel’den Başkan Erdoğan’a tam destek: Devam et Reis!

Tolga Karel’den Başkan Erdoğan’a tam destek: Devam et Reis!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
ABONE OL
Tolga Karel’den Başkan Erdoğan’a tam destek: Devam et Reis!

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini sonlandırmasının ardından ABD’ye yerleşmişti. Ülke gündemiyle ilgili sık sık fikirlerini sosyal medyadan paylaşan Karel, son olarak Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına taşınması için anlaşma imzalaması üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak destekçisi olduğunu dile getirdi.

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Tolga Karel 5 yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. ABD'de yaşayan Karel, Türkiye gündemini de yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime imza attı.

Erdoğan, tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlamak adına Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağı 'Tahıl Sevkiyat Anlaşması'na imzaları attırdı.

Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyen Erdoğan bu hareketiyle tüm dünyada takdir topladı.

Erdoğan'ın yaptığı bu anlaşmaya sessiz kalamayan Tolga Karel yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Tahıl anlaşmasıyla öncülük eden Erdoğan'ın tüm dünyadan Türkiye'ye tebrik yağması üzerine teşekkür paylaşımında bulundu.

"DEVAM ET REİS"

Bir döneme damga vuran oyuncu, sosyal medya üzerinden methiyeler düzen ve yorum yapan kişilerle ilgili de sert açıklamalar yaptı. Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Ama devlet hiç görmedikleri Şahim adımlar attığında birilerinin delirdiğini, çıldırdığını 90'lardan ezik Türkiye kafasından çıkamadıklarını taa Amerika'dan görebiliyorum. Devam et Reis"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA