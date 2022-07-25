Tolga Karel’den Başkan Erdoğan’a tam destek: Devam et Reis!

"DEVAM ET REİS"

Bir döneme damga vuran oyuncu, sosyal medya üzerinden methiyeler düzen ve yorum yapan kişilerle ilgili de sert açıklamalar yaptı. Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Ama devlet hiç görmedikleri Şahim adımlar attığında birilerinin delirdiğini, çıldırdığını 90'lardan ezik Türkiye kafasından çıkamadıklarını taa Amerika'dan görebiliyorum. Devam et Reis"