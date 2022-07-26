ABD’de şoke eden görüntüler! Müşterinin yüzüne kaynar su attı

1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

17 Haziran'da yaşanan olayın ardından kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma yaşadıklarını belirten Davis ve yeğeni, restorandan şikayetçi oldu. Açılan davada söz konusu saldırının dış görünümde ömür boyu değişikliğe neden olması üzerine restorandan 1 milyon dolar tazminat talep edildi.