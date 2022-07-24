Başkan Erdoğan: Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde hitap etti. “2023 dönüm noktası” diyen Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.” ifadelerine yer verdi. Sözü ekonomiye getiren Başkan Erdoğan, “Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.” mesajını verdi. Ayrıca Suriye’ye operasyon sinyalini tekrarlayan Başkan Erdoğan. “Güney sınırımızı terörden temizlemekte kararlıyız.” şeklinde konuştu.
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"İNSANLIĞA YÖN VERECEK DEĞİŞİMLERE TALİBİZ"
İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. İnsanlığa yön verecek değişimlere talibiz. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.
Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır.
"BU MİLLETİN MAYASI SAĞLAM"
Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden ilim ve bilim merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum. Bu millet rastgele bir millet değil. Bu milletin mayası sağlam.
"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISI 260 BİNE ÇIKTI"
Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.
2023 VİZYONU MESAJI
Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.
EKONOMİ MESAJI
Son dönemdeki sınamaları başarıyla geçtiğimize inanıyorum.
Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı.
Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.
SURİYE'YE HAREKAT PLANI
Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız.
Siyasi, ekonomi ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.
"TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE"
Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım
- Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? KPSS sınav yeri sorgulama!
- Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
- 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? MEB iş takvimi...
- Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- EGM'den hizmetli alımı ilanı: 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?