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Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Beyaz Saray’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son dakika... Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece saatlerine yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söylemişti.

Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.

Rusya'nın İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaya başladığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğine ilişkin haberleri gördük. Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, söz konusu merkezde sadece BM'nin değil, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin de temsilcileri olacağını belirterek, burada yapılacak işlerin yolunda gitmesinin önemine işaret etti.

"MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞ BAŞI YAPMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Merkezin 20 milyon ton tahıl sevkiyatında kullanılabileceğini belirten Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. (İstanbul'da yapılan) Anlaşmanın tüm taraflarının bu şartları yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'yi ziyaret edeceğine ilişkin basında çıkan haberlere de değinerek, "Bu ziyaretin kapsamının değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri var. Türkiye, Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusunun içinde." dedi.

ABD ve Türkiye'nin birçok konuda iletişim halinde olduğunu aktaran Kirby, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz." diye konuştu.

ABD: UKRAYNA TAHILI EN ETKİLİ ŞEKİLDE KARADENİZ LİMANLARINDAN SEVK EDİLEBİLİR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece saatlerine yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya düzenlenen füze saldırısının, Rusya'nın İstanbul'da yapılan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Anlaşması"na bağlılığının altını oyduğunu dile getirdi.

Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, "BM'ye, Türk müttefiklerimize her türlü desteği vereceğiz çünkü bu tahılın dünya piyasasına ulaşmasının önemini biliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın anlaşmanın uygulanmasını izleyeceğini belirten Price, "Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında aracılık eden Başkan Zelenskiy, Ukrayna hükümeti, BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz." dedi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Samantha Power'ın tahıl anlaşmasının çökmesi durumunda bir B planı üzerine çalıştıklarına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Price, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için savaşın başından beri birçok seçenek üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Price, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın tahıl ihracatında nispeten artış olduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını açmanın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını artırmanın en etkili yolu olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, şöyle konuştu:

"Buna B planı demeyeceğim çünkü bunu daha doğru şekilde ortaya koymak gerekir. Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısının başından bu yana kendi tahıl ve gıda ürünlerini ihraç etmek için tüm uygun yollara bakıyor. Dolayısıyla gerçek şu ki savaşın başından beri Rusya'nın zalimliğinin küresel bir gıda güvenliği sorununa yol açacağını dikkate alarak Ukraynalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Umudumuz, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının açılması, Ukrayna ve başka ülkelerin gemilerinin rahatça girip çıkması olsa da ihracat seviyesini arıtmak için başka yollara ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla bu rota veya öbürü şeklinde bir durum değil."

UKRAYNA: ÜÇ LİMANDA TAHIL KERVANLARI OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI

Geçtiğimiz hafta da Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirmişti.

Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE TARİHİ ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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