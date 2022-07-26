Beyaz Saray’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

"MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞ BAŞI YAPMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Merkezin 20 milyon ton tahıl sevkiyatında kullanılabileceğini belirten Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. (İstanbul'da yapılan) Anlaşmanın tüm taraflarının bu şartları yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'yi ziyaret edeceğine ilişkin basında çıkan haberlere de değinerek, "Bu ziyaretin kapsamının değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri var. Türkiye, Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusunun içinde." dedi.

ABD ve Türkiye'nin birçok konuda iletişim halinde olduğunu aktaran Kirby, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz." diye konuştu.

ABD: UKRAYNA TAHILI EN ETKİLİ ŞEKİLDE KARADENİZ LİMANLARINDAN SEVK EDİLEBİLİR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece saatlerine yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.