Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Son dakika... Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece saatlerine yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söylemişti.
Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.
Rusya'nın İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaya başladığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğine ilişkin haberleri gördük. Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Kirby, söz konusu merkezde sadece BM'nin değil, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin de temsilcileri olacağını belirterek, burada yapılacak işlerin yolunda gitmesinin önemine işaret etti.
"MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞ BAŞI YAPMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Merkezin 20 milyon ton tahıl sevkiyatında kullanılabileceğini belirten Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. (İstanbul'da yapılan) Anlaşmanın tüm taraflarının bu şartları yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'yi ziyaret edeceğine ilişkin basında çıkan haberlere de değinerek, "Bu ziyaretin kapsamının değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri var. Türkiye, Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusunun içinde." dedi.
ABD ve Türkiye'nin birçok konuda iletişim halinde olduğunu aktaran Kirby, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz." diye konuştu.
ABD: UKRAYNA TAHILI EN ETKİLİ ŞEKİLDE KARADENİZ LİMANLARINDAN SEVK EDİLEBİLİR
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece saatlerine yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya düzenlenen füze saldırısının, Rusya'nın İstanbul'da yapılan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Anlaşması"na bağlılığının altını oyduğunu dile getirdi.
Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, "BM'ye, Türk müttefiklerimize her türlü desteği vereceğiz çünkü bu tahılın dünya piyasasına ulaşmasının önemini biliyoruz." diye konuştu.
Dünyanın anlaşmanın uygulanmasını izleyeceğini belirten Price, "Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında aracılık eden Başkan Zelenskiy, Ukrayna hükümeti, BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz." dedi.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Samantha Power'ın tahıl anlaşmasının çökmesi durumunda bir B planı üzerine çalıştıklarına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Price, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için savaşın başından beri birçok seçenek üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Price, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın tahıl ihracatında nispeten artış olduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını açmanın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını artırmanın en etkili yolu olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, şöyle konuştu:
"Buna B planı demeyeceğim çünkü bunu daha doğru şekilde ortaya koymak gerekir. Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısının başından bu yana kendi tahıl ve gıda ürünlerini ihraç etmek için tüm uygun yollara bakıyor. Dolayısıyla gerçek şu ki savaşın başından beri Rusya'nın zalimliğinin küresel bir gıda güvenliği sorununa yol açacağını dikkate alarak Ukraynalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Umudumuz, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının açılması, Ukrayna ve başka ülkelerin gemilerinin rahatça girip çıkması olsa da ihracat seviyesini arıtmak için başka yollara ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla bu rota veya öbürü şeklinde bir durum değil."
UKRAYNA: ÜÇ LİMANDA TAHIL KERVANLARI OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI
Geçtiğimiz hafta da Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirmişti.
Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.
Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.
TÜRKİYE'DE TARİHİ ANLAŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Yaş şartı aranmıyor! 25 yıl evli kalan hiç çalışmamış kadınlara emeklilik fırsatı artı 4.688 TL maaş! Başvuru yapan Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle...
- Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
- Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?
- 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...
- Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...