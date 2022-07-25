Son dakika: Rusya’dan Odessa limanı saldırısı ve tahıl koridoru açıklaması! Tahıl sevkiyatı etkilenecek mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Odessa Limanı'nda yalnızca askeri altyapılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "(Saldırıların) Tahıl sevkiyat anlaşmalarını uygulamak için kullanılan altyapı ile ilgisi yok. Bu sevkiyat sürecinin başlamasını etkilemez ve etkilememelidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ ANBEAN TAKİP ETTİ

Tahıl krizi, Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da imzalanan anlaşma ile çözüldü. Dünya liderleri, milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. ABD'den yapılan açıklamada, "Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." denildi. Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız Üyesi Gilles Lebreton'dan Macron'ı çıldırtacak bir açıklama geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasında önemli rol oynaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." ifadesini kullandı.