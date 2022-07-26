Prens Selman Yunanistan'da: Yüksek düzeyli anlaşmaları imzaladılar
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, beraberindeki heyetle birlikte Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalandı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kabine üyelerinden oluşan heyetle Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bin Selman'ın ikili görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi.
YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Görüşmelerde, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alındı.
İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması imzalanırken; enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar yapıldı.
Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ve Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi "Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru" (East to Med data Corridor) için de imza attı.
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