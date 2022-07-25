Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti! İşte o anlar
DÜNYA AA
Yunanistan'ı göçmenlere yönelik uyguladığı skandal hareketler bitmek bilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülerini yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülendiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz'da Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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