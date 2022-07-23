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Son dakika: DSÖ "maymun çiçeği" için küresel acil durum ilanı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: DSÖ maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.

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