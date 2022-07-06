İsveç’te terör propagandasına tepki! Hükümet Türkiye’nin talepleri doğrultusunda hareket ediyor

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır.''ifadelerini kullandı.