ABD ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

BEYAZ SARAY: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Bir başka açıklama ise ABD'den yapıldı. Beyaz Saray, imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Anlaşmanın başarıyla uygulanmasının Rusya'nın anlaşmaya uymasıyla mümkün olabileceğini belirten Kirby, anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyeceklerini söyledi.

Kirby, aynı zamanda Ukrayna'dan çıkarılan tahıl ve gıda maddelerinin Türkiye üzerinden tekrar satışa çıkarılacağına işaret ederek, "Bu zor bir çalışmanın sonucudur ve Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'e burada liderlik ettikleri için minnettarız. Bu olumlu bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.