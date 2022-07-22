ABD ve Rusya'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma dünyada büyük yankı buldu. ABD ve Rusya, dünya için kritik önem arz eden süreçteki katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye'deki tarihi imza sonrasında ABD ve Rusya'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları geldi.
LAVROV: BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDERİM
İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini paylaştı.
BEYAZ SARAY: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Bir başka açıklama ise ABD'den yapıldı. Beyaz Saray, imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
Anlaşmanın başarıyla uygulanmasının Rusya'nın anlaşmaya uymasıyla mümkün olabileceğini belirten Kirby, anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyeceklerini söyledi.
Kirby, aynı zamanda Ukrayna'dan çıkarılan tahıl ve gıda maddelerinin Türkiye üzerinden tekrar satışa çıkarılacağına işaret ederek, "Bu zor bir çalışmanın sonucudur ve Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'e burada liderlik ettikleri için minnettarız. Bu olumlu bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.
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