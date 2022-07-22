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Güney Afrika'da kan donduran olay: Hırsızlar evine girdiği belediye başkanını öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Güney Afrika’da kan donduran olay: Hırsızlar evine girdiği belediye başkanını öldürdü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletine bağlı Collins Chabane şehrinin belediye başkanı Moses Maluleke, evine giren hırsızlar tarafından öldürüldü. Belediye başkanının soyguncuların istediği parayı vermediği, bunun üzerine ise oğluyla birlikte vurulduğu belirlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinin Collins Chabane kenti belediye başkanı Moses Maluleke, evine giren soyguncular tarafından vurularak öldürüldü.

SOYGUNCULARIN 'PARA' TALEBİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe yaptığı açıklamada, dün akşam saat 19.00 sularında, silahlı üç kişinin soygun amacıyla Maluleke'nin Saselamani köyündeki evine girdiğini, belediye başkanından para isteyen soyguncuların bu istekleri reddedilince 56 yaşındaki Maluleke ile 18 yaşındaki oğluna ateş açtığını anlattı.

OĞLU HASTANEDE TEDAVİDE

Belediye Başkanı Maluleke olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan oğul Maluleke hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Polis, katillerin 72 saat içinde yakalanması hedefiyle geniş çaplı operasyon başlattı.

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