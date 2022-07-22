Güney Afrika’da kan donduran olay: Hırsızlar evine girdiği belediye başkanını öldürdü

SOYGUNCULARIN 'PARA' TALEBİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe yaptığı açıklamada, dün akşam saat 19.00 sularında, silahlı üç kişinin soygun amacıyla Maluleke'nin Saselamani köyündeki evine girdiğini, belediye başkanından para isteyen soyguncuların bu istekleri reddedilince 56 yaşındaki Maluleke ile 18 yaşındaki oğluna ateş açtığını anlattı.