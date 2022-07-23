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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Başkan Erdoğan'a minnettarım

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Başkan Erdoğan’a minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti. Zelenskiy açıklamasında, "Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, İstanbul'da bugün imzalanan anlaşmaya ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

"DÜNYA ÖNEMLİ BİR MUTABAKATA VARDI"

"Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı.

"UKRAYNA'NIN HAYATTA KALABİLECEĞİNİN BİR BAŞKA KANITI"

Zelenskiy, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Rusya'nın kışkırttığı gıda krizini azaltma şansımız var. Ayrıca bize yardım eden ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde siyasi kaosa yol açabilecek kıtlığı önleme şansımız var. Bu da Ukrayna'nın bu savaşta hayatta kalabileceğinin bir başka kanıtıdır."

"BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Ukrayna'dan deniz ihracatının yeniden başlatılması için birçok liderin çaba gösterdiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu bağlamda özellikle BM Genel Sekreteri'ne ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çabalarından dolayı minnettarım." dedi.

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