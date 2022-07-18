Yunanistan'da Türkiye korkusu hazımsızlık yaptı! Bu kez hedef SAMP-T
Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu güçlü politika ve askeri gelişimler Yunanistan'ın hazımsızlığını artırdı. Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerin dışında, Türkiye'nin savunma sanayideki gelişimi dünya tarafından anbean takip ediliyor. Yunanistan şimdi de SAMP-T sistemini hedef aldı.
Son dönemlerde Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler artarken Yunan basını bu kez de SAMP-T hava savunma sistemini mercek altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ve Draghi ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen "SAMP-T'de ortak sistem geliştirelim" fikri Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.
Fransa ve İtalya ile yapılması planlanan SAMP-T hava savunma sistemi projesi Türkiye'nin burnunun dibindeki silahsız statüdeki adaları dahi silahlandıran Yunanistan'ın dikkatini çekti.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macron ile görüşmüş, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etmişti.
2019 yılında askıya alınan Eurosam-SAMP-T hava savunma füzesi projesinde yeni dönemin başlayacağı sinyalleri Yunan basınında gündem oldu.
Türkiye'nin silah satın almasından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren son olarak da ABD'nin F-16 satışının önüne taş koymak isteyen Yunanistan'daki uzmanlar Türkiye'ye son teknoloji silahların satışını tehlike olarak niteledi.
Türkiye'nin F-16 talebine de atıfta bulunulan haberde, ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal Yunanistan şartı gündeme getirildi.
Türkiye'nin karasuları ile ulusal hava sahasının aynı olması gerektiğini dile getirdiği ancak Yunanistan'ın karasularında 6 mil ve hava sahasında 10 mil farkını kabul etmemesini de eleştirirken çözüm için uluslararası mehkemeye işaret edildi.
SAMP T NEDİR?
SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain); kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olup; uçak, helikopter, insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti radyasyon füzesi (ARM), subsonic ve supersonic hızda seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi geniş bir hedef zarfına sahiptir.
ÖZELLİKLERİ
3D faz dizili, X band (8-12GHz) bir radardır. 360° izleme ve angajman kabiliyetine sahiptir. Aynı anda 100 hedefi takip edebilmekte olup 10 ayrı hedefe 16 füzenin angajmanını sağlayabilmektedir. Arabel, yazılım ve güncelleme ile iyi bir ECCM kabiliyetine sahiptir.
AMP/T, 360° tracking ve angajman yapabilen, Arabel Radar ünitesi (MRI), angajman modülü (MC) ve 6 adet dikey fırlatma lançer modülünden (MLT) oluşmaktadır.
Her bir dikey fırlatma lançer modülünde (MLT) 8 adet füze (Fransa 8×8, İtalya 8×4 tercih etmiştir) bulunmakta olup, tüm füzeler 10 saniye içerisinde ateşlenebilmektedir. MLT, 360° angajman kabiliyetine sahip.
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