Yunanistan’dan F-35 hamlesi! Talep ABD’ye iletildi

Ülke ismi vermeden "revizyonizm" suçlamasında bulunan Panagiotopoulos, şöyle konuştu:

"Revizyonizm, ister uluslararası hukuk düzenini düzenleyen temel kuralların sorgulanması şekliye ortaya konulsun, ister uluslararası kabul görmüş sınırları değiştirme arayışı olarak ifade edilsin veya çoğu zaman olduğu gibi her ikisi olarak tezahür etsin, ABD, Yunanistan ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Revizyonizm hakim olmamalıdır. İlkelerin farkında olmalı ve olumsuz emsallerden kaçınmaya kararlı olmalıyız ve bu tür yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlara kalkışanlara karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Temel ortak hedef, öncelikle uluslararası hukuka ve aynı zamanda iyi komşuluk ilişkilerine dayanan uluslararası hukuk düzeninin korunması olmalıdır."