Yunan Ege'de mültecileri ölüme itti! Türkiye İHA ile tespit ederek kurtardı
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde bulunan göçmenleri 2 can salı ile Türk karasularına itti. İHA ile yapılan tespitte mültecilerin adeta ölüme tert edildiği görüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mültecilerin Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk karasularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde bulunan göçmenleri 2 can salı ile Türk karasularına itti. İHA ile yapılan tespitte mültecilerin adeta ölüme tert edildiği görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mültecilerin Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
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