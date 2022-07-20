ABD’den Ukrayna’ya yeni destek paketi! Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi gönderilecek

Rusya'nın, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i alma, Ukrayna hükümetini devirme ve Donbas bölgesini kolayca ele geçirme" hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini belirten Austin, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğini söyledi.

Austin, "Bu hafta içinde, Ukrayna için Başkan'ın (Joe Biden) yetkisiyle ABD ordusunun envanterinden yeni bir silah yardımı paketi açıklayacağız. Bu, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden Ukrayna'ya sağladığımız 16'ncı ekipman paketimiz olacak. Bu paket, Ukraynalıların çok etkin bir şekilde kullandığı ve savaş alanında önemli fark yaratan 4 HIMARS gelişmiş roket sistemlerini içerecek." dedi.