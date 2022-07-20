ABD'den Ukrayna'ya yeni destek paketi! Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi gönderilecek
Rusya savaşında Ukrayna'ya destek çıkan ABD, bölgeye askeri yardım yapmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya 4 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sisteminin gönderileceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu hafta içinde ABD envanterinden Ukrayna ordusuna yeni bir destek paketi çıkaracaklarını ve bu pakette 4 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) olduğunu açıkladı.
Austin, yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarının katıldığı video konferans yöntemi ile yapılan Ukrayna Temas Grubu toplantısının açılışında konuştu.
Rusya'nın, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i alma, Ukrayna hükümetini devirme ve Donbas bölgesini kolayca ele geçirme" hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini belirten Austin, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğini söyledi.
Austin, "Bu hafta içinde, Ukrayna için Başkan'ın (Joe Biden) yetkisiyle ABD ordusunun envanterinden yeni bir silah yardımı paketi açıklayacağız. Bu, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden Ukrayna'ya sağladığımız 16'ncı ekipman paketimiz olacak. Bu paket, Ukraynalıların çok etkin bir şekilde kullandığı ve savaş alanında önemli fark yaratan 4 HIMARS gelişmiş roket sistemlerini içerecek." dedi.
ABD'li Bakan, pakette ayrıca Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının da olacağı bilgisini verdi.
İngiltere'nin Ukrayna'ya ÇNRA sistemleri verdiğini hatırlatan Austin, Almanya'nın sağlayacağı silahların da yakında Ukrayna'da olacağını dile getirdi.
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