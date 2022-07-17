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Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü! Yunanistan mültecileri yine geri itti

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Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Ege’de Yunan Sahil Güvenliği’ne suçüstü! Yunanistan mültecileri yine geri itti

Son dakika haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Türk kara sularını ihlal edip göçmenleri ölüme terk eden Yunan teknesi insansız hava aracıyla görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde geri itilen ve Türk kara sularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenliği'nin görüntülendiğini, düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Ege Denizi'nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.

Ülkemiz sahillerine 1,5 km mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.

Yunanistan mültecileri yine geri itti YUNANİSTAN MÜLTECİLERİ YİNE GERİ İTTİ

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