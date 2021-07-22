Son dakika: Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler." dedi.
Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini ifade ettiler." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini ifade ettiler. pic.twitter.com/Fbo8dwRMTt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021