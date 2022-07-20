Avrupa Birliği yaptırımlara doymuyor: Rusya'ya 'altın' darbe
Avrupa Birliğine üye ülkeler, Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Rusya'ya yeni bir yaptırım daha uyguladı. Yeni yaptırım paketine göre, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirilirken, bazı Rus yetkili ve kurumların ise mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
MAL VARLIKLARI DONDURULACAK
Pakete göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak.
ALTIN İTHALATINA YASAK
Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak.
Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.
YAPTIRIMLARIN 'GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAMASI' ŞARTI
Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.
Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.
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