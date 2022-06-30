Finlandiya: PKK’ya karşı ilave adımlar atacağız

"PYD/YPG VE FETÖ İÇİN MUHTIRADA ÇÖZÜM BULDUK"

Türkiye'nin PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatan Haavisto, bu örgütlerin uluslararası anlaşmalarda terör örgütü olarak görülmediğini, imzalanan muhtırada bunun için bir çözüm bulduklarını, Finlandiya'nın bunlara destek vermediğini dile getirdi.

Haavisto, terör suçlularının Türkiye'ye iadesi konusunda kendi yasalarını izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin bildirdiği kişiler ve bireyler hakkındaki ilave bilgilere bakıyoruz. Yetkili makamlarımız arasındaki iş birliği yakında kurulacak. Her şeyi kendi ulusal yasalarımıza uygun olarak yapacağız." ifadesini kullandı.

Silah ambargosu konusuna değinen Haavisto, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlardan sonra bazı kısıtlamalar yaptıklarını hatırlatarak "Ancak aynı askeri ittifakın üyesi olduğumuzda bunun kararlarımıza etkisi olacak. İttifakın ortak bir savunması olması lazım. Birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünmeliyiz." dedi.