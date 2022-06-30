Finlandiya: PKK'ya karşı ilave adımlar atacağız
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile imzalanan mutabakata ilişkin konuştu. Terör örgütü PKK'ya karşı ilave adımlar atacaklarını vurgulayan Haavisto, "PYD/YPG ve FETÖ uluslararası anlaşmalarda terör örgütü olarak görülmüyor fakat mutabakatla bunu çözdük. Türkiye'nin bildirdiği kişiler ve bireyler hakkındaki ilave bilgilere bakıyoruz." diye konuştu.
Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvuruları, Türkiye'nin endişeleri, ardından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanması gibi konularda değerlendirmede bulundu.
"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇTİK"
NATO üyelik başvurusunu yapmadan önce Türkiye dahil bütün NATO ülkeleriyle temasları olduğunu belirten Haavisto, başvurudan sonra Türkiye'nin endişelerinin gündeme getirilmesiyle birlikte sorunları hızla çözmek için harekete geçtiklerini söyledi.
"BAZI MESELELER BİZİM İÇİN ÇOK ZORDU"
Haavisto, Ankara'da ve Brüksel'de taraflar arasında görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, bazı meselelerin kendileri için zorlu olduğunu ifade etti.
Pekka Haavisto, Madrid'deki NATO Zirvesinden hemen önce Brüksel'de yapılan görüşmelerde metnin neredeyse hazır hale geldiğini aktardı.
"PKK'YA KARŞI İLAVE ADIMLAR ATMAYA HAZIRIZ"
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıradaki terörle mücadele konusunda başta PKK olmak üzere Türkiye ile uzun görüşmeler yaptıklarını kaydeden Haavisto, "PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var. PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız." diye konuştu.
"PYD/YPG VE FETÖ İÇİN MUHTIRADA ÇÖZÜM BULDUK"
Türkiye'nin PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatan Haavisto, bu örgütlerin uluslararası anlaşmalarda terör örgütü olarak görülmediğini, imzalanan muhtırada bunun için bir çözüm bulduklarını, Finlandiya'nın bunlara destek vermediğini dile getirdi.
Haavisto, terör suçlularının Türkiye'ye iadesi konusunda kendi yasalarını izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin bildirdiği kişiler ve bireyler hakkındaki ilave bilgilere bakıyoruz. Yetkili makamlarımız arasındaki iş birliği yakında kurulacak. Her şeyi kendi ulusal yasalarımıza uygun olarak yapacağız." ifadesini kullandı.
Silah ambargosu konusuna değinen Haavisto, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlardan sonra bazı kısıtlamalar yaptıklarını hatırlatarak "Ancak aynı askeri ittifakın üyesi olduğumuzda bunun kararlarımıza etkisi olacak. İttifakın ortak bir savunması olması lazım. Birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünmeliyiz." dedi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMİYORUZ" SAVUNMASI
PYD/YPG ve FETÖ gibi örgütleri terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacakları sorulan Haavisto, üçlü muhtıra metninin 4. paragrafına atıf yaparak, konunun burada uygun şekilde formüle edildiğini söyledi.
Haavisto, Türkiye'nin endişesinin Finlandiya'nın bu örgütlere destek vermesi olduğunu ancak kendilerinin destek vermediğini, sadece Suriye'nin kuzeyindeki aşı programına katıldıklarını dile getirdi.
"ÜYELİK YIL SONUNU BULABİLİR"
NATO'ya üyelik süreçlerinin ne kadar süreceğine yönelik tahmini sorulan Haavisto, "Benim kendi tahminim bunun en erken yıl sonunu bulacağı, ekim veya kasıma kadar süreceği." şeklinde konuştu.
Üyeliğin 30 NATO ülkesinin parlamentolarında onaylanması gerektiğini anımsatan Haavisto, bazı ülkelerde meclislerin yaz tatiline gireceğini, ABD dahil birçok ülkeden hızlı onay çıkacağını düşündüklerini aktardı.
Haavisto, bazı ülkelerin meclislerinden yaz tatillerinden önce, bazılarında ise sonbaharda onay beklediklerini kaydetti.
"EL SIKIŞTIĞIMIZDA HERKES MUTLUYDU"
Türkiye ile Finlandiya ilişkilerini değerlendiren Haavisto, ilişkileri "mükemmel" şeklinde nitelendirdi.
Haavisto, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiklerini, Türkiye ile birlikte BM kapsamında arabuluculuk faaliyetleri yürüttüklerini, kendisinin son dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna ve Rusya konusunda yakın temas halinde olduğunu, Türkiye'nin Fin turistler için popüler bir destinasyon olduğunu ifade etti.
Haavisto, "Türkiye bizi engellediğinde biraz gergin bir süreç geçirdik ama önceki gün anlaşmaya varıp el sıkıştığımızda bence herkes mutluydu." dedi.
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