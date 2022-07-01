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İsveç ve Finlandiya'ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan'ı böyle manşetlere taşıdılar

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısı uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi. İşte dünya basınında yer alan manşetler...

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın gündeminde, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat ve sonrasındaki süreç vardı.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

"DİPLOMATİK ZAFER"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananların, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik bir zaferdir." dedi.

Diğer taraftan Erdoğan'ın, iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmemesi halinde iki ülkenin katılımının TBMM'de engellenebileceği uyarısı dünyada geniş yankı uyandırdı.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

73 TERÖRİST UYARISI
Financial Times, "Erdoğan, NATO genişlemesini yeniden sona erdirmekle tehdit etti" tehdit ettiği başlığıyla, kritik uyarıyı okurlarına aktardı.

Erdoğan'ın, basın toplantısı sırasında, "İsveç, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi." ifadesine yer verildi.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

"ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAZLARSA MECLİS'E GİTMEZ"
Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, iki ülkenin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi halinde varılan mutabakatın Meclis'e gitmeyeceğini söylediğini aktardı.

"ERDOĞAN UYARDI"
Washington Post, "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı NATO anlaşması kapsamındaki görevlerini 'yerine getirmeleri' konusunda uyardı" manşetini attı.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "iki İskandinav ülkesinin 73 teröristi iade etme sözü verdiğini söylediği" şeklindeki not paylaşıldı.

Ayrıca İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un, uluslararası ve yerel yasalara uyacaklarını ve İsveç vatandaşlarını iade etmeyeceklerini söylediği anımsatıldı.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

"BUNA GÖRE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"
Katar merkezli Al Jazeera, Erdoğan'ın, varılan anlaşma gereği İsveç ve Finlandiya'dan verdikleri sözleri yerine getirmesi talebinde bulunduğuna vurgu yaptı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin, NATO'ya yeni üyelikler konusunda uyguladığı vetoyu kaldırdığı, ancak Ankara'nın isteklerinin yürürlüğe konmaması durumunda mutabakatın TBMM'den geçmeyeceği kaydedildi.

İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

Erdoğan'ın, "Önemli olan, verilen sözlerin gerçekleşmesidir. Önümüzdeki dönemde memorandumda yer alan unsurların uygulanmasını takip edeceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız." dediği belirtildi.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ HÂLÂ ENGELLENEBİLİR"

"Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı" başlığına yer veren Guardian, "Türkiye Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin Ankara'nın terör zanlılarını iade etme talebini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin NATO'ya üyeliğinin, mevcut 30 üye devletin tamamı tarafından resmi olarak onaylanması gerektiği hatırlatıldı.

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