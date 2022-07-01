İsveç ve Finlandiya’ya iade uyarısı dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan’ı böyle manşetlere taşıdılar

Erdoğan'ın, "Önemli olan, verilen sözlerin gerçekleşmesidir. Önümüzdeki dönemde memorandumda yer alan unsurların uygulanmasını takip edeceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız." dediği belirtildi.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ HÂLÂ ENGELLENEBİLİR"

"Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı" başlığına yer veren Guardian, "Türkiye Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin Ankara'nın terör zanlılarını iade etme talebini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin NATO'ya üyeliğinin, mevcut 30 üye devletin tamamı tarafından resmi olarak onaylanması gerektiği hatırlatıldı.