Başkan Erdoğan açıkladı! İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan NATO zirvesinde gerçekleşen Türkiye-İsveç-Finlandiya anlaşmasıyla ilgili muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi.
Giriş Tarihi: 01.07.2022
08:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
10:00
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında kritik sorulara verdiği cevaplar:
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RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI; "BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini daha sona erdirdik. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret için Stoltenberg ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde 3'üncü kez bir araya geldik. Madrid Zirvesi geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemliydi. Ukrayna'ya ittifakın desteği tamdır. Yıkım ve gözyaşının sona erdirilmesi için çaba sergilemeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi artırmalıyız. Zirvenin ilk oturumunda Zelenski bize videokonferans ile mesajını iletti.
KRİZİN İNSANİ ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFİMİZ
Zelenski ile ilk günden itibaren yakın görüşmelerimi sürdürüyorum. Putin ile de yakın temaslarımı sürdürüyorum. Tüm bunlar kalıcı barışı sağlamak içindir. Savaşın ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. İstanbul'daki müzakere ile yeşeren barış umudunu artırmamız gerekiyor. Temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi konuları hakkında bilgi verdik.
BU BELGE NATO'YU YENİDEN TEYİT ETMİŞTİR
Dün kabul ettiğimiz stratejik konsept önemli. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan ilkeleri yeniden teyit etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70'inci yılını kutlayan, müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye gelecekte de söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Kararlılık kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden, mücadelenin tam bir uyumla sürdürülmesi zaruridir. Oturumda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nasıl bir önem arz ettiğini vurguladım.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA SÖZÜNÜ TUTMAZSA NE OLACAK?
('İsveç ve Finlandiya dediklerini yapmazsa Türkiye tarafından yeniden veto edilebilir mi?' sorusuna cevaben) Tekrara gerek yok, biz parlametodan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Makedonya 20 yılda girebildi. Bu öyle çok çabuk işleyen bir süreç değil. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım.