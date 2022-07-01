Başkan Erdoğan açıkladı! İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak?

İSVEÇ VE FİNLANDİYA SÖZÜNÜ TUTMAZSA NE OLACAK?

('İsveç ve Finlandiya dediklerini yapmazsa Türkiye tarafından yeniden veto edilebilir mi?' sorusuna cevaben) Tekrara gerek yok, biz parlametodan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Makedonya 20 yılda girebildi. Bu öyle çok çabuk işleyen bir süreç değil. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım.