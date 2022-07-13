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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı var

Elazığ’da 2 aracın çarpışması sonucu gerçekleşen tafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıdı. Emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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