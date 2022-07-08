Son dakika: Rusya’da flaş tahıl krizi açıklaması! Türkiye ile görüşme olacak mı?

Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik soruya, "Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir." karşılığını veren Akar, başka bir gazetecinin, "Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor."