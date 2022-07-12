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Son dakika: Tahıl koridoru zirvesi İstanbul'da! Türk ve Rus heyetler yarın bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika: Tahıl koridoru zirvesi İstanbul’da! Türk ve Rus heyetler yarın bir araya gelecek

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri: Rus Türk askeri heyetleri yarın İstanbul'da tahıl ihracatıyla ilgili bir araya gelecek.

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