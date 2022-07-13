Tahıl koridoru için İstanbul Zirvesi! Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak
Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklık nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin aşılması için Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul’da bir araya geliyor.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı.
Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizinin zirveye ulaşması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de (BM) katılımıyla taraflar, sorunun çözümü için bugün bir araya geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu. Ilyichev, "Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi.
Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için açılan koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizi'nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.
Akar, "İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.
ERDOĞAN, PUTİN VE REİSİ TAHRAN'DA BULUŞACAK
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu.
Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde" ifadelerini kullandı.
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