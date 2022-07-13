Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridoru nasıl kurulacak?

Türkiye'ye nefes aldıracak süreci başlatan ülke Türkiye. Bunun hakkını herkes verir. Her ne kadar dillendirmeseler de vicdanlarda kahraman ülke Türkiye'dir. Türkiye burada insanlık adına büyük bir misyonu üstlenmiş ve başarıyla yerine getirmiş olacak. Teklif bizden çıktı ve tarafları buna biz zorladık. Bu belki de süren savaşın sonlanmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye ekonomik değil siyasi kazanımında derdindedir. İnsanlık görevini yerine getirmenin derdinde."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN