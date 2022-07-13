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Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridoru nasıl kurulacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridoru nasıl kurulacak?

Karadeniz'de tahıl koridoru için öncü masa İstanbul'da kurulacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den askeri heyetlerin koridor planına son şeklini vereceği istişare toplantılarına, Birleşmiş Milletler heyetinden de katılım olacak. Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridoru nasıl kurulacak?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklık nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin aşılması için Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da görüşecek. Rus heyeti İstanbul'a geldi.

Peki bu toplantılar ne anlama geliyor? Tahıl koridoru nasıl kurulacak? Coşkun Başbuğ şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu zirvenin ilk önemi gıda konusunda dünyanın yaşamış olduğu krize çözüm bulmak. İş öyle bir boyu geldi ki Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sadece iki ülkeyi değil hem yakın bölgeyi hem dünyayı ilgilendirmeye başladı.

Bu süreç olayı izlemekle ya da vaatlerde bulunmak geçiştirilemez. Buna acilen bir tedbir alınması gerekir. Biz de Türkiye olarak yine her zaman olduğu gibi huzur, barış ve insanlık adına öne çıktık orta yolu bulmak için adım attık. Türkiye'nin bu adımını iki ülke de kabul etti.

Türkiye yürütülen bütün süreçlerde başı çeken ülke oldu. Biz öylesine tarafsız ve hakim bir ülkeyiz ki her taraftan kabul gördük. Rusya-Ukrayna ve BM'nin bizim de olduğumuz masaya oturmasını sağlamak güzel bir kare. Zaten bu işi sonlandıracak yapılar bunlardır. Rusya ve Ukrayna'nın da buna ihtiyacı var.

Rusya ve Ukrayan'da bulunan 40 milyon ton tahılın dünya ile paylaşımı çok önemli. Odessa'da bulunan gemiler var ve bunlarla ilgili acil bir tedbir alınacak. Bunlar ihtiyaç duyan ülkelere ulaştıktan sonra bu trafik tekrar işleyecek. Ukrayna ve Rusya silolarını boşaltacak ve yeni hasat dönemi başlayacak.

Eğer inatlaşma olursa ekonomik krizi bu iki ülke yaşayacak. Burada ekonomik bir kazanım olacak. Burada masada verilen olumlu bir karar ile iki ülkede dünyada olumlu bir not alacak. Burada yapılan görüşmeler belki de bir sonraki barış masasının önünü açacak. Ben tahıl koridoru masasından olumlu sonuç çıkacağından eminim.

Odessa'da mayınlanmış bölgede bir koridor açarak gemilerin çıkışına izin vermek insanı koridoru ticari koridora dönüştürmek önemli. Buradan olumlu bir sonuç çıkacak. Türkiye burada insanlık adına büyük bir görevi yerine getirmiş olacak. Türkiye'nin ekonomik kazanımı değil insanlık kazanımı çok önemli.

Türkiye'ye nefes aldıracak süreci başlatan ülke Türkiye. Bunun hakkını herkes verir. Her ne kadar dillendirmeseler de vicdanlarda kahraman ülke Türkiye'dir. Türkiye burada insanlık adına büyük bir misyonu üstlenmiş ve başarıyla yerine getirmiş olacak. Teklif bizden çıktı ve tarafları buna biz zorladık. Bu belki de süren savaşın sonlanmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye ekonomik değil siyasi kazanımında derdindedir. İnsanlık görevini yerine getirmenin derdinde."

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